Около восьми тысяч самарцев приняли участие в праздновании Дня физкультурника

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С 10:00 все желающие могли посетить на набережной Волги различные площадки, на которых проходили показательные выступления по различным видам спорта, мастер-классы, выставки, конкурсы, соревнования. Отдельная программа была подготовлена для детей. В рамках акции «Зарядка с чемпионом» тренировку провела российская гандболистка, экс-гандболистка тольяттинской «Лады», игрок и капитан национальной сборной России, заслуженный мастер спорта России, чемпионка Олимпийских игр 2016 года, серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. «Такие мероприятия очень важны для популяризации спорта и здорового образа жизни, привлечения в спортивные школы детей. Здесь отличная атмосфера, хорошая организация, такое многообразие видов спорта и активностей. У меня потрясающие эмоции, и я уверена, что такие же впечатления и у других людей. Призываю всех жителей Самарской области быть в движении, заниматься физкультурой, следить за своим здоровьем», — отметила Близнова.На торжественной церемонии открытия Дня физкультурника врио министра спорта Самарской областиот имени главы регионапоздравил всех собравшихся с праздником. «Чемпионат мира по футболу 2018 года дал мощнейший импульс к занятию жителями региона спортом. Наша задача – и в дальнейшем создавать условия для развития спорта в губернии. Хочу поблагодарить всех, кто добросовестно трудится во благо самарского спорта, причастен к его развитию, занимается пропагандой и популяризацией здорового образа жизни», — сказал Дмитрий Шляхтин.Также были вручены знаки отличия спортсменам, тренерам и специалистам спортивной отрасли региона. «Они посвятили всю свою жизнь спорту, работают на благо самарского и российского спорта. Такие люди заслуживают восхищения и должны быть примером для молодежи», — заявил Дмитрий Шляхтин.Так, почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области» было присвоено, старшему тренеру СШОР №6 (подготовила Паралимпийскую чемпионку Николь Родомакину);у, директору СДЮСШОР №6 «Теннис» Тольятти (более 23 лет активно трудится в отрасли физкультуры и спорта);, руководителю управления по реализации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» (под ее руководством ежегодные проводятся десятки региональных физкультурных мероприятий).Почетный памятный знак «За участие в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре получили ПФК «Крылья Советов», послы Самары от города-организатора Чемпионата мира по футболу-2018(чемпион Олимпийских игр-2012) и(чемпионка Паралимпийских игр-2012). «Каждый год День физкультурника в Самаре становится все масштабнее. У нас в области спорт любят, поэтому важно показывать, какие виды спорта у нас развиваются, какие у нас достижения», – считает Николь Родомакина.Традиционно в рамках Дня физкультурника прошли соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», в которых приняли участие около тысячи человек, фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, финал городского турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В акватории Волги состоялась парусная регата, передает пресс-служба облправительства.