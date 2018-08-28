Около тысячи российских туристов не могут вернуться из Болгарии
28 августа 2018 23:13
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- Сейчас на территории Болгарии находится около 1 тысячи российских туристов, которые должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября и на данный момент не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой, — говорится в сообщении ведомства.
По данным Ростуризма, в прошедшую пятницу болгарская компания "Ной тревел" досрочно прекратила сотрудничество по чартерной программе с российским туроператором "Турово", который реализует авиабилеты в Болгарию и обратно. В результате уже оплаченные россиянами билеты были повторно отправлены в продажу.
Отмечается, что на сегодняшний момент в "Турово" не предоставили Ростуризму информации о количестве реализованных билетов на рейсы Bulgaria Air.
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