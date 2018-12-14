Около полумиллиона жителей Самарской области будут получать компенсацию за оплату услуг по вывозу ТКО

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Напомним, с 1 января 2019 года на территории Самарской области начнет действовать принципиально новая система обращения с ТКО. Реформа, которая стартует на территории всей России и нашего региона в частности, призвана создать современную, эффективную и прозрачную систему вывоза, размещения, сортировки и переработки отходов. В настоящее время за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию отходов отвечает большое количество компаний. С 1 января будет работать единый региональный оператор. Сделано это будет для синхронизации всех процессов сбора мусора у одной компании, это позволит четко контролировать сбор, сортировку мусора, его обезвреживание и захоронение, позволит избежать появления несанкционированных свалок.С докладом по теме выступил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков. Министр подчеркнул, что нормативы накопления ТКО разработаны с учетом четырех сезонов, региональных программ обращения с ТКО и территориальной схемы обращения с отходами. Он доложил о ходе реализации дорожной карты – на сегодняшний день выбран региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «ЭкоСтройРесурс». Компания проводит работу по заключению договоров с юридическими лицами – управляющими компаниями и ТСЖ на вывоз мусора. Министерством энергетики и ЖКХ на антикоррупционную экспертизу представлен приказа «Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс». Министерством энергетики и ЖКХ проводится работа с «Почтой России» по вопросу уменьшения стоимости доставки документов, регоператор ведет переговоры со «Сбербанком» об отсутствии комиссии для населения при оплате услуг.Он также подчеркнул, что перед муниципалитетами Самарской области поставлена задача обустроить контейнерные площадки, в местах, где их нет.Председатель Правления ООО «Экостройресурс» Михаил Захаров доложил, что компанией проведено несколько десятков встреч с органами местного самоуправления и жителями области. Встречи продолжаются и проходят практически в ежедневном режиме. Компанией также подготовлено 600 тысяч ознакомительных буклетов и других материалов, разосланных жителям Самары и области, включая отдаленные населенные пункты. Работает call-центр, где обрабатывается около 150 звонков в час. Кроме того, он отметил, что компанией принято решение применять коэффициент 0,7 для определения платежа в многодетных семьях – их счета будут меньше на 30%.О других мерах поддержки, разработанных по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, доложила заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова.Она отметила, что льготным категориям граждан, проживающим на территории Самарской области, предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На сегодняшний день получателями компенсации являются более 480 000 человек. Они получают компенсацию от областного и федерального бюджета в размере 50% по отдельным коммунальным услугам. Министерством подготовлен законопроект, направленный на сохранение и установление права отдельных категорий граждан на компенсацию платы за обращение с ТКО. На текущий день он прошел согласование всех заинтересованных органов исполнительной власти.«Важно отметить, что гражданам, уже получающим компенсацию за коммунальные услуги, не придется предпринимать каких-либо дополнительных действий, чтобы начать получать компенсацию и за оплату услуг по вывозу ТКО в новом году. Мы заключим договор с «ЭкоСтройРесурс» и будем в автоматизированном режиме получать от них информацию и начислять компенсацию нашим льготополучателям».Напомним, выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится ежемесячно с 5-го по 25-е число путем перечисления суммы компенсации на лицевой счет гражданина, открытый им в кредитной организации, или через отделения Почты.Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Денис Волков подчеркнул еще одно важное изменение: с 1 января 2019 года, все мусоровозы будут оснащены системой навигации ГЛОНАСС, а значит будет установлен контроль за тем, куда именно отвозится мусор.Это позволит взять под контроль экологическую ситуацию в Самарской области, передает прес-служба облправительства.