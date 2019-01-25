Около 8 тысяч военнослужащих подняты по тревоге в регионах Поволжья

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В ней задействованы около 8 тысяч военнослужащих и свыше 3 тысяч единиц техники. Это расчеты противовоздушной обороны, мотострелковые, миротворческие, артиллерийские, ракетные, инженерные подразделения, специалисты связи, радиационной, химической и биологической защиты. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии.Основная задача подразделений проверить готовность техники и обмундирования к выполнению внезапно поступающих задач в любых погодных условиях, в том числе и в аномальные морозы, которые в январе наступили на регионы Поволжья.Для недопущения случаев заболевания среди личного состава на полигонах заранее были развернуты дополнительные пункты обогрева, проведены инструкторско-методические занятия с военнослужащими, в перерывах им даётся горячий чай, хлеб и сало, а также лук и чеснок, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)