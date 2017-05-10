Около 8 млн человек в России приняли участие в шествии «Бессмертный полк»

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В шествии «Бессмертный полк» приняли участие 7,8 млн человек по всей России. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Интерфаксу».По информации ведомства, в прошлом году в шествии «Бессмертный полк» приняло участие 6,2 млн граждан.Ранее полиция сообщила о 850 тыс. участников акции в Москве. По данным ТАСС, это самая большая численность, которая была зарегистрирована за всю историю мероприятия.Как отмечает агентство, в прошлом году шествие в Москве собрало более 700 тыс. человек, в 2015 году — более 500 тыс. человек.Участники акции прошли 9 мая с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, от Ленинградского проспекта по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам до Красной площади. Колонны начали формироваться в 12:00 мск, само шествие началось в 15:00 мск.