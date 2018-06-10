Около 92% россиян считают себя патриотами, это максимальный показатель за 18 лет
10 июня 2018 13:06
Отмечается, что это максимальный показатель за 18 лет, в 2000 году о своем патриотизме заявили 84% участников опроса. При этом в настоящее время 5% опрошенных патриотами себя не считают.
По мнению опрошенных, быть патриотом — это значит «любить свою страну» (59%), «стремиться к изменению положения дел в стране, чтобы обеспечь ей достойное будущее» (39%), «работать для процветания страны» (38%), «защищать страну от нападок и обвинений» (29%).
Исследование социологов было приурочено ко Дню России, который отмечается 12 июня. Четверть опрошенных собирается провести праздник на дачном участке, столько же респондентов пойдут гулять или на пикник, еще 25% будут работать. Также в этот день россияне собираются заниматься домашними делами, участвовать в праздничных мероприятиях, принимать гостей и смотреть салют.
В то же время, согласно опросу Левада-центра, только 49% россиян помнят название отмечаемого 12 июня праздника. По мнению 34%, это День независимости России, по мнению 2% — годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России. Еще 1% считает, что это годовщина выборов первого президента страны.
Телефонный опрос ВЦИОМа проходил 3–4 июня, в нем приняли участие 2 тыс. человек.
В мае еще один опрос ВЦИОМа показал, что почти половина граждан считает Россию «великой державой». Еще 35% заявили, что этого статуса страна достигнет через 15–20 лет.
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что патриотизм является одной из черт русского характера. «Патриотизм в характере нашего народа. И мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности», — отметил он.
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Комментарии
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10 июня 2018 13:18
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10 июня 2018 13:06
В 2000 году в патриотизме признались 84% участников опроса. Социум
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