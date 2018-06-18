Около 400 иностранцев посетили выставку «Самара 2018» на набережной

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Под куполом шатра, который по форме напоминает стадион «Самара Арена», представлена информация об истории Самарского края со дня основания до современности, основных достопримечательностях и достижениях самарцев. Выставка «Самара 2018» с помощью современных технологий на русском и английском языках дает уникальную возможность рассказать гостям об истории региона, о том, как Самара готовилась к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM и о наследии, которое останется после него.Большинство экспонатов изготовлено с помощью 3D-принтера. Они представляют собой уменьшенные копии стелы «Ладья», монумента Славы, стадиона «Металлург» и ракеты-носителя «Союз».Снаружи посетители могут посидеть на футбольных мячах, поиграть в настольный футбол и сделать фото с космическими матрешками.Шатер удачно расположен на самарской набережной на Некрасовском спуске, недалеко от фестиваля болельщиков FIFA на пл. им. В.В. Куйбышева. В дни накануне и после матчей на стадионе «Самара Арена» иностранные болельщики стремятся на набережную, где в рамках проекта Администрации г.о. Самара «Самара встречает друзей» организованы различные активности. Спортивный туризм для болельщиков – это возможность познакомиться с настоящей Россией, увидеть Самару во всем её многообразии.Посетители охотно оставляют отзывы о выставке в специальной книге:-Нам очень нравится, что здесь в Самаре люди относятся к нам, как к своим друзьям или родственникам. У вас очень дружелюбный город!-Удивительная и познавательная выставка. Я так много узнал о России и о Самаре. Спасибо вам за теплый прием.-Спасибо Самаре. Это фантастический город, фантастическая выставка!Алекс из Австралии делится впечатлением о Самаре: «Очень красиво подлетать к Самаре на самолете - открывается потрясающий вид. Нас также удивил широкий пляж. Я австралиец, но живу в Англии. Много негатива пишут в европейских СМИ про Россию, но здесь все не так. В Самаре очень дружелюбные люди, готовые всегда прийти на помощь. Мы представляли вашу страну совсем по-другому, но тут все прекрасно».Виде Петрович (Сербия) говорит: «Мы не ожидали, что будет такая хорошая подготовка, мы были на стадионе – футбол проходит на очень высоком уровне! У вас очень красивый город, здесь все на европейском уровне, а главное отношение к людям очень доброжелательное».Алена Кондрашева, волонтер выставки «Самара 2018»:«Сегодня к нам приходили представители Чили, Перу, Коста-Рики, Австралии, Эквадора. Мы очень рады каждому из них, они все позитивные и добродушные люди, у каждого свой менталитет. И все говорят, что в Самаре их принимают как родственников или близких друзей. Все отмечают, что в Самаре праздничная атмосфера. Все волонтеры проходили обучение с историками и умеют донести информацию о Самаре и Самарской области до представителей других стран», сообщает пресс-служба администрации Самары.