Около 20 000 самарцев приняли участие в первом общегородском субботнике

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В субботу, 6 апреля, в Самаре состоялся первый общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству 2019 года. Помочь городу преобразиться после зимы вышли сотрудники городской и районной администраций, обслуживающих организаций, коммунальных служб, а также неравнодушные горожане. Активное участие в субботнике приняла и глава Самары Елена Лапушкина. Совместно с первыми лицами Администрации Самары она наводила порядок в сквере «Шанхай», расположенном вдоль дома по Молодогвардейской, 209.Работы по уборке снега и мусора, очистке фасадов зданий от незаконной рекламы и граффити сегодня проходили во всех районах города. Так в Ленинском субботник проводили в сквере по адресу Дачная, 2, в Самарской районе - на площади Революции, в Кировском - на бульваре по проспекту Кирова от Вольской до Свободы, в Советском - на территории около детского сада №182 и других учреждений образования, в Железнодорожном - во дворах по адресам Арцыбушевская 3а, Магнитогорская, 5, Киевская, 10 и другим. По предварительным данным, в первом в этом году субботнике приняли участи около 20 000 человек и более 370 единиц спецтехники.«Утром, когда ехала по городу, видела неравнодушных самарцев, вышедших на субботник. Радует, что даже дождливая погода их неостановила. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня присоединился к нам и потрудился на благо города!», - отметила Глава Самары.Напомним, что традиционно месячник по благоустройству проходит в Самаре с 1 по 30 апреля. В рамках весенней кампании по благоустройству города 2019 года будет проведено еще 3 средника и два субботника: 13 апреля - Гагаринский, а 20 - общегородской. Для тех, кто захочет присоединиться к наведению порядка, будут работать пункты выдачи инвентаря. С их адресами можно ознакомиться в районныхадминистрациях, передает пресс-служба горадминистрации.