Окно в Российскую историю: мультимедийный парк включается в образовательный процесс
27 августа 2018 14:46
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Необходимо отметить, что многие школьники региона заинтересованы в глубоком изучении истории. Так, Никита Рыжков из Тольятти и Елизавета Смирнова из Самары стали победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее», который проходит по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки, краевед, заслуженный работник культуры России Александр Завальный считает, что исторический парк – грандиозный проект. «Когда я первый раз пришел в Исторический парк как посетитель, чтобы посмотреть экспозицию, то я очень, очень пожалел о том, что я не учусь в школе, что я давно не студент, чтобы все свободное время проводить здесь, чтобы насыщаться, наслаждаться, думать, анализировать, сопоставлять. А потом приходить еще, потому что за один раз постичь все многообразие и обилие материалов, информации, которая представлена, в принципе, невозможно», - говорит он.
Также он отмечает, что высокую оценку этому проекту дали директор Института российской истории РАН Юрий Петров и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. «Проделана колоссальная работа ученых, в том числе Московского государственного
университета имени Ломоносова, Российского военно-исторического общества, документы предоставлены Государственными архивами страны и архивами КГБ, ФСБ, многие впервые отрыты к просмотру, – рассказывает Александр Завальный. - Исторические парки «Россия – Моя история» - это живой проект. Его задача - погрузить нашего современника в мир русской истории. Проект дает пришедшему на выставку человеку возможность почувствовать себя во времени и пространстве. А присутствие краеведческого контента в каждом из 17 парков по стране позволяет получить представление о том, как регионы вписались в канву российской истории. При этом информация подана очень корректно, выставка не спорит с тобой, не навязывает свое мнение - излагаются факты, приводятся цитаты самых известных политиков, философов, историков, литераторов».
По словам Александра Завального, региональный контент, в составлении которого он также принимал участие, выверялся, перепроверялся, обсуждался, видеоряд прошел очень серьезную проработку. «Я рад, что есть Исторический парк, и мне вдвойне приятно, что Самара в этом федеральном проекте представлена очень достойно», - резюмирует Александр Завальный.
Как рассказывает директор Исторического парка в Самаре Мария Серкова, исторический парк ориентирован на широкую целевую
аудиторию, его главная цель - воспитание интереса к истории России. «Мы разрабатываем познавательные программы для школьников и молодежи, от мастер-классов, презентаций, семинаров и лекций до популярных игр и квестов по исторической тематике, ориентируясь на методические рекомендации Минобрнауки, - сообщает она. - На федеральном уровне Минкультуры и Ростуризм также заинтересованы в развитии парка. По итогам совещания, которое прошло в Москве под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Вячеслава Володина, туроператорам и турагентам рекомендовано включить парк в свой турпродукт».
В работе экспозиций задействованы самые последние музейные технологии. «Так, уже в нынешнем учебном, деловом году к нам
присоединяется робот-экскурсовод, созданный пермскими учеными, Роби МИПС – Робот Мультимедийного Исторического Парка Самары», - рассказала Мария Серкова, передает пресс-служба облправительства.
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