Оказалось, что маленькие дети разговаривают на одном языке с обезьянами

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Дети в возрасте до двух лет пользуются теми же жестами для общения, что и человекообразные обезьяны, сообщает журнал Animal Cognition.Психологам удалось установить, что дети используют 52 жеста, 50 из которых применяют шимпанзе и гориллы для общения.Обезьяны общаются при помощи звуков, гримас, поз и жестов. "Вокабуляр" шимпанзе, например, включает в себя 60 разных типов подобных сигналов. Отмечается, что словарь разных видов человекообразных обезьян может совпадать. Например, бонобо на 90% общаются друг с другом так же, как и шимпанзе.Чтобы выяснить, пересекается ли язык жестов маленьких детей и шимпанзе, учёные провели наблюдения за 13 детьми в возрасте от восьми до 21 месяца, которые живут в Германии и Уганде. Игры детей снимали на видео, после чего проанализировали их жесты.