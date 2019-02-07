Ограничено движение для всех транспортных средств на автодороге М5 «Урал» (подъезд к г. Оренбургу) до 08:00 8 февраля

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Ограничено движение для всех транспортных средств на автодороге М5 «Урал» (подъезд к г. Оренбургу) продлено до 08.00 08.02.2019.По информации ФКУ «Приволжуправтодор» в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий с 17 час. 30 мин. 07.02.2019 на участке с 97 км по 129 км автодороги М5 «Урал» (подъезд к г. Оренбургу) временно ограничено движение для всех транспортных средств.Оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится патрулирование данного участка автодороги.Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.Ориентировочное время окончания ограничения движения – 08.00 08.02.2019 (может быть изменено по причине продолжительных действий неблагоприятных погодных условий)При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.