Ограничено движение для грузового транспорта на автодороге М5 «Урал» между Тольятти и Сызранью

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Оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится патрулирование данного участка автодороги.Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.Ориентировочное время окончание ограничения движения – 07.00 25 января 2019 г. (может быть изменено по причине продолжительных действий неблагоприятных погодных условий).Будьте внимательными!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС