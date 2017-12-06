Ограничение движения грузового транспорта на всех федеральных дорогах региона продлевается на 8 часов

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До 02:00 часов ночи по местному времени продолжает действовать запрет на проезд по участкам трассы М-5 «Урал» с 890 по 1194 км, в том числе подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый участок автодороги Р-228 Сызрань-Саратов (с 17 по 25 км), а также участок дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.Дорожные службы усиленно продолжают устранять последствия обильного снегопада. На дорогах федерального значения работают 110 единиц техники. В частности, для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по автомобильной дороге М-5 «Урал» задействована 41 машина, из них 29 комбинированных дорожных машин, 2 грейдера, 7 погрузчиков, три трактора.ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует водителям быть предельно внимательными при движении, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ «Поволжуправтодор» (8412) 55-11-04, сообщает пресс-служба облправительства.