Оформить заявку на подключение к инженерным сетям предприниматели смогут не выходя из дома или офиса через сети Интернет
19 декабря 2017 21:29
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С 20 декабря 2017 года оформить заявку на подключение к инженерным сетям предприниматели смогут не выходя из дома или офиса через сети Интернет, а с 2018 года – через МФЦ.
Для подачи заявки на технологическое присоединение к инженерным сетям предпринимателю будет необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте компании-поставщика услуги и получить электронную цифровую подпись. Предложенная система позволяет не только получить документы на технологическое присоединение, но и сразу оформить договор электроснабжения с обслуживающей организацией. С вопросами о регистрации и правильном составлении пакета документов можно обратиться к сотрудникам центров по работе с клиентами ресурсоснабжающих компаний.
«Дистанционная подача заявок на технологическое присоединение – это достаточно серьезный прорыв, - говорит руководитель управления энергетики министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим Маслов. – Сегодня подготовку системы электронного документооборота по этому направлению завершили практически все ресурсоснабжающие организации региона».
Предприниматель Александр Непопалов одним из первых воспользовался услугой дистанционной подачи заявки в АО «Самарская сетевая компания». Мужчина руководит строительной фирмой и уже не раз оформлял пакет документов для организации электроснабжения участков.
«Раньше надо было достаточно большое количество необходимых документов подавать, обязательно были какие-то замечания по оформлению - приходилось уезжать, приезжать заново. Сейчас в режиме личного кабинета можно открыть, посмотреть список документов, и, если чего-то не хватает, оперативно подготовить и дополнить информацию в личном кабинете».
Метод электронного документоборота в сфере ресурсов только начал внедряться. Также сейчас в Минэнерго и ресурсоснабжающих организациях работают над созданием единого окна в МФЦ, чтобы сделать совместную работу РСО и заинтересованных лиц еще удобнее, сообщает пресс-служба облправительства.
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