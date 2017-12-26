Официальный Талисман ЧМ-2018 волк Забивака проведет новогоднюю ночь в Самаре

146

В 20.00 Забивака посетит музей-выставочный центр «Самара Космическая», где встретится с волонтерами ЧМ-2018. В программе выступление популярных самарских артистов, дискотека и фейерверк.31 декабря с 12:00 до 16:00, 1 января – с 16:00 до 20:00 в Усадьбе Самарского Деда мороза на площади Куйбышева будут проходить сказочные представления.В новогоднюю ночь на площади Куйбышева будут работать два катка и деревянная горка. Катание на своем тюбинге 31 декабря, 1,2,3,7 января, а также в рабочие дни будет бесплатным, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: ru.fifa.com