Офицеры самарского СОБРа завершили полевой выход

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В Самарской области сотрудники СОБР «Омега» регионального Управления Росгвардии завершили полевой выход.Подобные полевые выходы проводятся два раза в год – по итогам зимнего и летнего периода обучения. В течение недели в условиях, максимально приближенных к реальным, бойцы спецназа оттачивали свои навыки действий в различных ситуациях. На войсковом полигоне офицеры отработали боевое гранатометание, сдали нормативы по стрельбе из штатного оружия, состоящего на вооружении подразделения – стрельбы проведены в дневное и ночное время.В рамках полевого выхода сотрудники Росгвардии отработали несколько вводных, например, методику обезвреживания группы вооруженных преступников, передвигающихся на автомобильном транспорте. Согласно сценарию тренировки, злоумышленники обстреляли блок-пост, на котором находились бойцы спецназа, после чего укрылись в здании. Офицеры СОБРа произвели штурм помещений с условным противником и нейтрализовали его, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.Подводя итоги полевого выхода, командир СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Алексей Монахов положительно оценил его результаты: «Со всеми поставленными задачами сотрудники спецподразделения справились успешно. Мы отработали методику своих действий в наиболее типичных ситуациях, а значит, основная цель полевого выхода достигнута».