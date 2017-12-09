Офицеры самарского СОБРа Росгвардии провели патриотическое мероприятие для молодежи

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а.Накануне Дня героев Отечества сотрудники СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области провели патриотическое мероприятие для кадетов детского центра «Юность». Его воспитанники – дети в возрасте от 11 до 16 лет. Быт кадетов напоминает армейский – в центре они живут с понедельника по пятницу. Помимо общешкольных предметов подростки изучают основы тактики, топографии, полевой медицины, стрелкового дела, воздушно-десантной подготовки. Особое внимание в центре уделяется спорту. Кадеты занимаются рукопашным боем, дзюдо, зимними видами спорта.После экскурсии по центру офицеры СОБРа показали кадетам фильм, в котором рассказывается об истории создания и становления специального отряда быстрого реагирования. Он появился в Самарской области в далеком 1993-м году. Первоначально бойцам спецподразделения приходилось противостоять валу организованной преступности, которая стала настоящим бичом того времени.С началом контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1995-м, отряд принимал в ней активное участие. Бойцы СОБРа по несколько раз в год ездили в регион, где занимались восстановлением конституционного порядка, успешно противостоя незаконным вооруженным формированиям.Подполковник полиции Александр Королев пообщался с кадетами. Рассказал о том, как сам попал в СОБР. О том, какими качествами должен обладать офицер данного подразделения. «Психологическая устойчивость и личная храбрость, - в частности отметил Александр Иванович. - Эти качества отличают бойца специального отряда быстрого реагирования. У человека, выбравшего этот вид службы, должен быть внутренний стержень. Без него делать в отряде нечего».Александр Королев подробно ответил на вопросы кадетов. В основном молодых людей интересовало, как попасть на службу в специальные подразделения Росгвардии, сообщает пресс-служба регуправления.