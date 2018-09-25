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Офицер самарского СОБР вошел в число лучших спецназовцев Росгвардии

25 сентября 2018 17:09
69
Команда СОБР Приволжского округа Росгвардии завоевала третье место.
В течение пяти дней на полигоне под Смоленском проходили всероссийские соревнования среди спецподразделений войск национальной гвардии Российской Федерации. Более 400 военнослужащих войскового спецназа и разведки, сотрудников ОМОН и СОБР со всей России продемонстрировали свой профессионализм в рамках программы подготовки антитеррористических подразделений. В состав одной из команд, представлявших Приволжье, вошел офицер СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области.

Этапами соревнований стали боевая стрельба из различных видов оружия, выполнение нормативов по специальной подготовке (военная топография, высотная (горная) и физическая подготовка), отработка действий подразделений при проведении специальных мероприятий по нейтрализации преступников в обстановке, приближенной к боевой, преодоление препятствий специальной штурмовой полосы, комплексные силовые упражнения (перетаскивание бревен, крупногабаритных покрышек, буксировка вручную БТР и марш-бросок на 5 километров), упражнения по обеспечению жизнедеятельности личного состава при выполнении служебно-боевых задач.

Решающим и самым зрелищным этапом соревнований стал «Гвардейский биатлон» - эстафета с боевой стрельбой, дополненная упражнениями на силу и моторику. Военнослужащие и сотрудники, преодолев заданную дистанцию, вели огонь из штатного оружия. В качестве мишеней для стрельбы использовались тарелки для стендовой стрельбы. На прохождение огневого участка давались минимум времени и боеприпасов. Каждое попадание повышало шансы команды на хороший результат, а за промах начислялись штрафные секунды.

В итоге команда СОБР Приволжского округа Росгвардии завоевала третье место. Возглавила тройку призеров команда отдельного отряда спецназа «Меркурий» Центрального округа ВНГ России. «Серебро» у команды отдельного отряда спецназа «Булат» имени М.М. Шаймуратова Приволжского округа Росгвардии.

Награды победителям и призерам соревнований вручил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов: «На этих соревнованиях мы попытались дать возможность отработать практически те задачи, которые вы выполняете в повседневной деятельности, и постарались обобщить качества, которыми должны обладать спецназовцы всех подразделений Росгвардии», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.


Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области





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