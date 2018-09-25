Офицер самарского СОБР вошел в число лучших спецназовцев Росгвардии

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Этапами соревнований стали боевая стрельба из различных видов оружия, выполнение нормативов по специальной подготовке (военная топография, высотная (горная) и физическая подготовка), отработка действий подразделений при проведении специальных мероприятий по нейтрализации преступников в обстановке, приближенной к боевой, преодоление препятствий специальной штурмовой полосы, комплексные силовые упражнения (перетаскивание бревен, крупногабаритных покрышек, буксировка вручную БТР и марш-бросок на 5 километров), упражнения по обеспечению жизнедеятельности личного состава при выполнении служебно-боевых задач.Решающим и самым зрелищным этапом соревнований стал «Гвардейский биатлон» - эстафета с боевой стрельбой, дополненная упражнениями на силу и моторику. Военнослужащие и сотрудники, преодолев заданную дистанцию, вели огонь из штатного оружия. В качестве мишеней для стрельбы использовались тарелки для стендовой стрельбы. На прохождение огневого участка давались минимум времени и боеприпасов. Каждое попадание повышало шансы команды на хороший результат, а за промах начислялись штрафные секунды.В итоге команда СОБР Приволжского округа Росгвардии завоевала третье место. Возглавила тройку призеров команда отдельного отряда спецназа «Меркурий» Центрального округа ВНГ России. «Серебро» у команды отдельного отряда спецназа «Булат» имени М.М. Шаймуратова Приволжского округа Росгвардии.Награды победителям и призерам соревнований вручил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов: «На этих соревнованиях мы попытались дать возможность отработать практически те задачи, которые вы выполняете в повседневной деятельности, и постарались обобщить качества, которыми должны обладать спецназовцы всех подразделений Росгвардии», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области