Офицер Росгвардии и международный гроссмейстер по шахматам провели в Тольятти мастер-класс с подростками

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В Тольятти состоялась встреча сотрудника тольяттинского ОМОН Владимира Ананьева и международного гроссмейстера, тренера юношеской сборной команды России по шахматам Павла Скачкова с учениками ГБОУ «Школы – интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».Совместные мероприятия Росгвардии и Федерации шахмат в Самарской области не случайны. В марте 2017 года в Москве между Росгвардией и Международной шахматной федерацией FIDE было подписано соглашение о сотрудничестве. Одно из направлений соглашения - это обучение шахматам в ведомственных учебных заведениях и подшефных учреждениях.В рамках празднования 25-летия со дня создания тольяттинского ОМОН дан старт еще одному мероприятию по патриотическому воспитанию молодежи. Сотрудник спецподразделения перед началом каждой партии крепко пожимал руку участникам сеанса одновременной игры, и надо было видеть восторг в глазах детей от игры с заслуженным офицером.«Шахматная игра помогает развивать аналитические способности, тренирует память, улучшает внимание, а для наших воспитанников это очень важно», - отметил директор школы Александр Стариков.После сеанса состоялось торжественное награждение победителей. Самому юному участнику был вручен памятный подарок от ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области. Региональная федерация шахмат передала школе шахматный инвентарь и методическую литературу. По предложению администрации ГБОУ школы-интерната такие встречи планируется сделать традиционными.