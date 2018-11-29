Одобрен проект Самарской области по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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О планах дорожных работ в рамках нацпроекта доложил министр транспорта и автомобильных дорог. До 2024 года в Самарской области планируется отремонтировать 1935 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 795 автодорог Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели в последующие пять лет будет направлено 35,6 млрдрублей, из которых 11,56 млрд рублей - из федерального бюджета и 24,06 млрд рублей - из бюджета Самарской области.По итогам реализации национального проекта к концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети будет доведен с 28,4% до 44,4%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85,8%.Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,5 раза смертности на дорогах.В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км. На эти цели будет направлено 4,76 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей – средства федерального бюджета.Стоит отметить, что выбор объектов ремонта осуществляется с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектной документации, рекомендаций ГИБДД по сокращению количества мест концентрации ДТП. Кроме того, при определении объектов учитываются маршруты движения пассажирского автомобильного транспорта с целью снижения доли дорог, работающих в режиме перегрузки.Проект Самарской области одобрен Федеральным дорожным агентством с учетом рекомендаций. В течение двух недель Росавтодором будут рассмотрены заявки 83 регионов, которые участвуют в проекте, после чего начнется официальное утверждение региональных проектов.«Эффект от масштабного дорожного ремонта, к которому мы приступаем, в первую очередь, должны ощутить на себе жители нашей страны. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание, что в перечень объектов ремонта в первую очередь должны быть внесены центральные улицы городов, автомобильные дороги, обеспечивающие связь с пригородными территориями, основные региональные направления», - подчеркивают представители проектного офиса Росавтодора.Напомним, что 23 ноября Губернатор Самарской областипринял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета под председательством Президента Россиив Ялте. Глава государства и участники встречи в режиме неформального диалога обсудили задачи, стоящие перед регионами и определенные в Указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Комментируя вопрос участия региона в национальных проектах, Дмитрий Азаров подчеркнул, что каждый нацпроект – это шанс для Самарской области, как и для других регионов страны, существенно улучшить ситуацию в той или иной сфере, заручиться поддержкой из федерального бюджета в решении самых актуальных для региона задач, передает пресс-служба облправительства.