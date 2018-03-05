Одной из обвиняемых в продаже в сексуальное рабство в Домодедово является финалистка конкурса красоты «Миссис России 2017»

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Фамилию и имя девушки в СК не назвали.О том, что две женщины попытались продать за границу «с целью сексуальной эксплуатации третьими лицами» 19-летнюю девушку стало известно 3 марта. Сделку они осуществили 1 марта в столичном аэропорту Домодедово. Покупатель был найден через социальные сети.​ Девушку оценили в 1,5 млн руб.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127.1 УК РФ (незаконное лишение свободы).Обе подозреваемые были задержаны. Позднее одну из них арестовали на два месяца. Вторая обвиняемая заключена под домашний арест.