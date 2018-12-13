Одно из последних писем Цоя жене продадут на аукционе
13 декабря 2018 21:21
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По оценкам экспертов, ожидаемая стоимость первого альбома группы, который предназначался для тиражирования на "бобинных" магнитофонах, составляет 280–300 тысяч рублей.
Кроме того, на торги выставят одно из последних писем музыканта жене Марьяне, которое было написано в июне 1990 года. Его оценили в 1,5 миллиона рублей. Будет выставлена и фотография Цоя на студенческий билет — за 50 тысяч рублей.
Также будет продана мини-коллекция из самых редких фотографий музыканта из личного архива его друга и сборник фотографий, посвящённых Виктору Цою, издательства "Внешторгиздат", датированный 1990 годом.
Ранее на этом же аукционе продали другие личные вещи музыканта. Так, в ноябре 2018 года с молотка ушли регистрационный номер и доверенность на автомобиль, на котором разбился Цой. А вот оценённая в один миллион рублей анкета музыканта на вступление в рок-клуб так и не нашла своего покупателя.
Фото: соцсети
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