Одиннадцать самарцев с начала года остались без канализации из-за долгов

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С января 2017 года федеральное законодательство упростило процесс уведомления должников - физических лиц о применении такой процедуры. Теперь необязательно вручать уведомление лично, достаточно проинформировать должника через квитанцию или по телефону. Если в течение 20 дней долг не погашен, ресурсоснабжающая организация вправе приостановить предоставление коммунальной услуги, то есть отключить холодное водоснабжение в частном доме или затампонировать канализацию в многоквартирном доме.Тампонирование производится без доступа в квартиру через технический этаж или крышу многоквартирного дома. При помощи специального оборудования, оснащённого видеокамерой и компьютером, напротив индивидуального слива канализационного стояка устанавливается специальная антивандальная заглушка. Снять её самостоятельно, бездорогостоящего прибора, невозможно.Всего с начала 2017 года отключено от канализации в МКД одиннадцать квартир. Их суммарный долг перед СКС за водоснабжение и водоотведение составил 213 тысяч рублей. Для того чтобы снова вернуть себе возможность пользоваться водоотведением, необходимо не только погасить все долги, но и оплатить расходы компании по тампонированию и растампонированию. В очереди на тампонировании еще более 400 должников, кому были направлены уведомления. Их долги – около 3,5 миллионов рублей.Тампонирование остается самым действенным способом борьбы с неплатежами, практически все должники оплачивают квитанции в первые пару суток после ограничения подачи услуг, сообщает пресс-служба "СКС".Фото 116almet.ru