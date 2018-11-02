Одьга Гальцова заключила соглашение о взаимодействии с Самарским региональным отделением Фонда соцстрахования РФ

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Сегодня,, Уполномоченный по правам человека в Самарской областии исполняющий обязанностируководителя Государственного учреждения - Самарского регионального отделением Фонда социального страхования Российской Федерациизаключили соглашение о взаимодействии.Основная цель соглашения - создание эффективного механизма взаимодействия сторон по вопросам защиты прав человека, выявления,устранения и предупреждения их нарушений в пределах своей компетенции, повышение эффективности обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод застрахованных лиц, инвалидов и льготных категорий граждан.Региональный омбудсмен поприветствовала инициативу Фонда о заключении соглашения, отметив, что самым главным в социальнонаправленной деятельности является то, чтобы граждане чувствовали, что все службы решают возникающие у них вопросы сообща. «Помощь людям – самое главное» - подчеркнула Уполномоченный. передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.