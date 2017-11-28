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Новости /  Общество /  Социум  

Очередная демобилизация военнослужащих прошла в спортивной роте ЦСКА/Самара

28 ноября 2017 12:39
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Очередная демобилизация военнослужащих прошла в спортивной роте ЦСКА/Самара В мероприятии приняли участие юнармейцы ЦСКА/Самара и ветераны.
В мероприятии приняли участие юнармейцы ЦСКА/Самара и ветераны.

25 ноября в спортивной роте ЦСКА/Самара прошло плановое увольнение военнослужащих в запас. 47 спортсменов получили военные билеты за прохождение службы в российской армии.
Торжественные проводы в запас состоялись в военно-историческом музее Центрального военного округа.
Поздравил спортсменов и вручил им военные билеты начальник ЦСКА/Самара, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов.

В мероприятии приняли участие юнармейцы ЦСКА/Самара. Для ребят, которые являются воспитанниками спортивной школы армейского клуба, спортивные успехи военнослужащих послужили отличным примером в достижение собственных побед, укрепление духа и нацеленности на результат. Поздравили увольняющихся в запас и ветераны.
По завершении торжественной части в военно-историческом музее прошла экскурсия для всех участников. Они смогли ознакомиться с уникальными экспозициями, в том числе с личными вещами маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко, легендарного конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова.

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Комментарии



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