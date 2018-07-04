Очень важная информация для родителей: Интернет-преступники могут довести наших детей до самоубийства

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Кто чаще всего доставляет огорчение при общении в Интернете? Это разнообразные хулиганы, главная цель которых – уколоть вас, испугать, огорчить или заставить грубить в ответ.Интернет-вредители – это граждане, имеющие преступные намерения в отношении вас лично, или просто злые, невоспитанные люди, выходящие сначала за грань воспитанности, а затем и за грань закона.Самый распространенный вид хулиганства в Сети – это троллинг. Троллинг — форма провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации.Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия — это искушение, провокация и подстрекательство — то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям.Термин «троллинг» происходит из сленга участников виртуальных сообществ. В дословном переводе англ. trolling означает «ловлю рыбы на блесну». В качестве цели таких действий могут выступать волны правок (постмодерация сообщений, тем, новостей) — флейм (от англ. flame — «пламя, огонь»), либо бесцельная конфронтация — «холивары» (от англ. holy war — «священная война»). В отношении пользователя, осуществляющего троллинг, утвердилось обозначение «тролль».Это слово приобрело популярность из-за другого его значения — «троллей» как существ, упоминаемых в скандинавской мифологии. Мифологические существа тролли, особенно в детских рассказах, изображаются в качестве уродливых, неприятных существ, созданных для причинения вреда и сотворения зла.Сказочный тролль живет под землей или в пещере, и питается героями сказок, мультиков или игр. Но это сказочный тролль. Реальный тролль в Интернете питается вашими негативными эмоциями. Он задает вам каверзные вопросы и потом издевается над вашими ответами, он цепляется к вашей аватарке и высмеивает вашу внешность, он дразнит вас за рост, возраст, пишет обидные вещи про ваших родных или друзей… Как только вы обиделись, огорчились или испугались – тролль добился своего.Если вы заметили, что кто-то в Сети ведет себя как тролль – вы можете легко победить его. И ваша победа будет заключаться в том, что вы перестанете его кормить – не спорьте с ним, не пытайтесь оправдаться или что-то объяснить. Не кормите тролля! Единственное, что ему нужно – это ваша реакция. Как только вы перестанете реагировать – он очень быстро потеряет к вам интерес.Гораздо опаснее ситуация, когда вас начинают обижать люди, которые знают вас лично.В случае, когда вы видите, что против вас начинается коллективная травля – ни в коем случае не расстраивайтесь и не замыкайтесь. В Сети людям свойственен стадный инстинкт, и многие из тех, кто включается в травлю, лично против вас ничего не имеют. Они просто поддались стадному чувству, и это говорит о них очень красноречиво – значит, у них нет своего мнения, и они являются послушными куклами в чужих руках.Тебя начинают атаковать – просить фотографии или персональные данные, тебе начинают угрожать с разной аргументацией, против тебя организуется коллективное преследование. Оскорбления, угрозы, искажение ваших изображений – все это не безобидные шутки.Если вы столкнулись с кибербуллингом – немедленно сообщите об этом своим близким или учителям! Если для травли используют ваши прошлые ошибки или неправильное поведение – гораздо проще сразу признаться в этом перед старшими, чем загонять проблему внутрь.Кибербуллинг (англ. bullying) — агрессивное преследование в сети Интернет одного из членов коллектива (особенно это актуально сейчас для коллектива школьников) со стороны остальных членов коллектива или его части.При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны. Кибербуллинг - травля в психологической форме. Проявляется во всех возрастных и социальных группах. Буллинг приводит к тому, что жертва теряет уверенность в себе. Также это явление может приводить к разной тяжести психическим отклонениям, а также психосоматическим заболеваниям, и может явиться причиной самоубийства.В этом случае очень важно объяснить человеку, что его травят злоумышленники, травят без основательно и нет причин для расстройства, снижения самооценки. Надо показать, как действовать в сложившейся ситуации.Обязательно нужно сообщить взрослым о преследовании вас в сети Интернет и вместе обратиться в полицию. Не переживайте в тайне от родителей такие ситуации.И никогда не принимайте сами участие в таких интернет-кампаниях против кого-либо.На этом уровне интернет-угроз – ваше достойное поведение является главной защитой и гарантом вашего спокойствия, и ваших близких.Берегите себя и своих детей!