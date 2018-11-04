"Очень дружелюбные". Европейская газета развенчала стереотипы о России
4 ноября 2018 23:46
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— Если вы впервые обдумывали отправиться в Россию из США, то, должно быть, столкнулись с историями о некоторых экстремальных особенностях страны, из-за которых её посещение кажется сумасшествием, — отмечает автор статьи.
Она напомнила читателям, что Россия не находится за железным занавесом, а в самой стране можно встретить весьма любопытные места и достопримечательности. Также журналистка дала несколько советов всем тем, кто всё же решился приехать в необъятную.
Прежде всего Тори напомнила, как оформляется виза для всех тех, кто живёт не в странах бывшего СССР. Отметим, что для получения российской визы необходимо официальное приглашение от гражданина страны или туристическая путёвка.
Журналистка также обращает внимание на существующие культурные различия между европейцами и россиянами, о которых также важно помнить. В пример она привела отсутствие улыбки у русских при встрече.
Кроме этого, она не советует вступать с гражданами России в политические дискуссии, так как русские воспринимают политику как неотъемлемую часть жизни.
Тори также советует запасаться наличными, так как не везде принимаются к оплате банковские карты, выучить простейшие русские слова и выражения и взять с собой тетрадку для записи новых.
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