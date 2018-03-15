Объявлены победители областного конкурса «Душа баяна»

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Интересна история создания фестиваля. В прошлом году на одном из концертов композитора, руководителя международного конкурса «Виват, Баян!»предложил помощь в организации масштабного проекта, который позволит поддержать любовь к национальной культуре во всем регионе. Вскоре было придумано название. По удачному стечению обстоятельств оказалось, что первый фестиваль пройдет как раз в год 120-летия создания русского баяна на самарской земле.«Сегодня праздник русской культуры, - подчеркнул, выступая на гала-концерте,. - Подобные события сейчас проходят практически по всей стране. Мы вновь вернулись к своим корням, к традициям, к великой культуре. Во многом это стало возможно благодаря вниманию к нашим традиционным ценностям со стороны президента. Так было не всегда. Все мы помним, что в какой-то момент нам стали навязывать ценности из-за рубежа, культуру других стран. Иногда она ставилась даже выше, чем наша собственная национальная культура. Но сегодня страна снова устремилась к своим традициям».За два месяца члены жюри фестиваля успели побывать во всех 37 районах области и посмотреть 450 концертных номеров. Везде после конкурсной программы на сцену с выступлением выходил художественный руководитель фестиваля. На концертах побывало больше 15000 зрителей, а в борьбе за Гран-при приняло участие 2700 конкурсантов.«Ни одной программы за весь фестиваль не повторилось, - подчеркнул.- У каждого района была своя какая-то фишка: где-то нам подарили большой торт, где-то придумали специальные кубки, был и замечательный музей в фойе из различных старинных гармоней, у кого-то было прекрасное оформление сцены, у кого-то сногсшибательная режиссура».В такой атмосфере отобрать всего лишь 12 победителей, и отдать кому-то одно Гран-при, было очень трудно. «Выбрать лучших было невероятно сложно, - поделился один из членов жюри, лауреат всероссийских и международный конкурсов. - Работа была проведена колоссальная. Мы долго не могли определиться и решали, кто будет победителем, до пяти утра. Мы оценивали выступление в совокупности. Но, несмотря на тяжелый график, все это заряжало энергией. Я думаю, что если бы конкурс еще продолжался, мы бы с радостью проехали еще раз по всей области».В номинации «Творческий номер» за призами на сцену поднялись: солистка «Творческой мастерской АФИША» из района Богатовский, представители клуба русской плясовой традиции, участники фольклорных ансамблей из района СергеевскийВ номинации «Солист» премии распределились следующим образом:Лучшим инструментальным ансамблем области стал оркестр русских народных инструментовиз самарской музыкальной школы №10. Второе место в этой номинации взял оркестр преподавателейдетской школы искусств Красноярского района. Чуть ниже на пьедестале оказалась группаиз центра культуры и досуга Волжского района.Среди вокально-инструментальных ансамблей золото осталось за знаменитым ансамблемиз Новокуйбышевска. Серебро досталосьиз Красного Яра. А бронза перешла в руки участников народного чувашского ансамбля песен и танцевиз Самары. Победителям по этим номинациям вручили дипломы и памятные призы.Самый оригинальный подарок получил художественный коллективи ансамбль баянистов, руководителем которых является Галина Бердникова. Им как лауреатам Гран-при подарили баян со встроенными микрофонами и индивидуальным дизайном стоимостью 500 тыс.рублей.Отдельно поощрили самого активного возрастного участника фестиваля – 93 летнегоиз Чапаевска, – и самую юную участницу – 5-летнююиз Кинель-Черкасского района. Светлана в начале праздничного концерта декламировала стихотворение о любви к Родине и важности уважения к родным традициям. Она очаровала всех, поэтому унесла в этот день домой еще и отдельный подарок – огромного белого медведя, сообщает пресс-служба облправительства.