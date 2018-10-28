Объявление для автомобилистов Самарской области

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В связи с наступлением минусовой температуры в ночное время и возможностью образования гололеда на автомобильных дорогах убедительно просим вас быть внимательнее: соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также принять меры о замене летней резины на зимнюю.Предприятия по содержанию автомобильных дорог переходят на усиленный режим работы в зимнее время, передает пресс-служба облправительства.