Объявлена тройка моделей-претендентов на звание «Лучшего автомобиля в мире»

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Названы три претендента. В этом году награду получит кроссовер, поскольку в шорт-листе только модели с типом кузова SUV. В списке значатся: Volvo XC60, Mazda CX-5, Range Rover Velar.Все три машины более чем достойны, со всех точек зрения, определить лучшего будет непросто. Также названы по три претендента в пяти номинациях. За звание модели с лучшим дизайном поборются: Range Rover Velar, Lexus LC 500 и Volvo XC60. В категории «лучший city-кар» нужно будет выбрать одно имя из трех: Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Suzuki Swift. Среди «зеленых» автомобилей борьба развернется между Nissan Leaf, BMW 530e iPerformance и Chrysler Pacifica Hybrid. Тройка соискателей на статус «лучшего спорткара года» выглядит так: Lexus LC 500, Honda Civic Type R, BMW M5. Наконец, в номинации «Лучший представительский автомобиль» в этот раз полное доминирование «немцев»: Porsche Cayenne, Porsche Panamera и Audi A8.