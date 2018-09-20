Объявлен сбор заявок на участие в Акции «Благородство 2018»

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В этом году Акция посвящена 100-летему юбилею Самарской областной организации Союза журналистов России. И не случайно, ведь именно журналисты все эти годы рассказывали и продолжают рассказывать всем жителям региона о ярких благородных поступках их земляков. За 20 лет более 700 лауреатов, у каждого своя судьба, но их всех объединяют – высоконравственные поступки, которые они совершили бескорыстно, с заботой и любовью к ближним.Рассказать о благородных поступках своих друзей, соседей и просто знакомых может каждый. В финале Общественный совет Акции выберет наиболее достойных, тех, чей положительный пример вызывают желание совершить что-то хорошее, тем самым сделать мир хоть чуточку добрее.Для участия в Акции необходимо подать заявку в оргкомитет до 19 октября 2018 г. Представить номинантов на проект могут организации, предприятия, СМИ и частные лица. В заявке следует указать Ф.И.О. номинанта, возраст, суть поступка, краткое его описание, фотографию, адрес и телефон номинанта.Печатные и видеоматериалы приветствуются.Заявки принимаются по адресу:443001 г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста.тел. 332-68-39, 332-02-72,e-mail: blagorodstvo2018@mail.ruИнформацию об Акции можно найти на сайте областного Союза журналистов – www.sjrs.ru, передает пресс-служба Союза журналистов Самары.