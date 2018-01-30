Объявлен прием заявок на конкурс в рамках Всероссийского форума «Наставник»
30 января 2018 20:15
213
Форум проводится с целью развития движения наставничества, а также сбора лучших практик наставничества для их дальнейшего внедрения в регионах России.
В работе форума примут участие представители всех 85 субъектов Российской Федерации, крупнейших государственных корпораций, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, члены профессиональных ассоциаций, лидеры проектов и студенты профильных университетов.
Организатор форума - Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).
Формируется делегация для участия в форуме от Самарской области.
Информация о конкурсе «Наставничество»
Цель Конкурса - развертывание движения наставничества и тиражирование практик наставничества и менторинга в Российской Федерации, повышение социального статуса наставника, признание роли, места в обществе и возможности его системного поощрения.
Задачей Конкурса является поиск готовых к тиражированию и внедрению успешных решений, а также представление их в широком формате на региональном и федеральном уровне.
Заявки для участия в конкурсе принимаются с 16 января по 1 февраля 2018 года по 5-ти номинациям:
«Наставничество на производстве» - практики наставничества, связанные с профессиональным и карьерным развитием, передачей знаний и навыков, адаптацией к рабочему месту, коллективу, производственной среде, погружением в неписанные законы профессий, компаний и отраслей. Также практики наставничества для учащихся, которые проходят практику на предприятии без отрыва от учебы для дальнейшей профессиональной и социальной адаптации;
«Наставничество в бизнесе и предпринимательстве»- практики взаимодействия опытных состоявшихся предпринимателей, компаний с начинающими предпринимателями, предполагающие передачу навыков, знаний и опыта, преодоления психологических барьеров, обсуждения типичных затруднений, возникающих у предпринимателей, и осуществляемые с целью развития бизнеса наставляемого;
«Наставничество в социальной сфере»- практики решения социальных проблем, помощи людям в трудной жизненной ситуации, в том числе с использованием добровольческих ресурсов, а также практики профессиональной навигации;
«Наставничество в образовании и кружковом движении» - практики управления траекторией развития детей и подростков, уровнем мотивации и творческой активности, побуждением к поиску уникальных решений. Наставничество как способ вдохновить на новое дело и участие в его реализации от планирования до замещения дефицитных компетенций в команде инициаторов;
«Дети учат детей» - практики наставничества детьми до 18 лет, с использованием интернет технологий, в том числе практики наставничества, действующие в кружковом движении и онлайн-среде.
Дополнительно учреждены 2 персональные номинации:
Гран-При «Наставник года» - для подвижников наставничества, выпустивших несколько поколений молодых профессионалов; «Руководитель года» - руководитель предприятия (более 5000 сотрудников), лично принимающий участие в наставничестве.
Этапы проведения конкурса
16 января - 1 февраля 2018 года: прием заявок.
22 января - 9 февраля 2018 года: заочное рассмотрение практик, прошедших техническую экспертизу по каждой номинации, формирование шорт-листа номинантов конкурса.
До 13 февраля 2018 года: заседание экспертного совета конкурса - очная презентация практик, вошедших в шорт-лист по каждой номинации в формате свободного выступления.
14 февраля 2018 года: награждение победителей и финалистов конкурса в каждой номинации, а также в личных номинациях на площадке Всероссийского форума «Наставник» (Москва, ВДНХ, пав. 75).
Критерии оценки практик, представленных в 5 основных номинациях:
Возможность тиражирования практики - практика носит универсальный характер и может быть применена на других территориях, организациях, командах. Она не привязана к конкретным носителям практики, компетенции и организационные схемы могут быть переданы другим субъектам.
Возможность масштабирования практики - в практике может быть увеличено количество участников без изменения качества результата.
Методическое обеспечение практики - наличие методических и нормативных документов, описывающих практику в организации/проекте
Результативность практики - наличие критериев эффективности практики и результатов измерения эффективности.
Уникальность практики - наличие уникальных элементов практики, которые выделяют ее среди других практик в треке.
И призовой фонд. Победители конкурса в каждой номинации получат:
1 место - 300 тыс. рублей
место - 200 тыс. рублей
место - 100 тыс. рублей
К участию в Конкурсе допускаются физические лица - носители практик наставничества. Заявки на Конкурс могут быть поданы как самим наставником, так и другим физическим или юридическим лицом, представляющим его интересы. Чтобы подать заявку на конкурс необходимо заполнить анкету и предоставить документы и презентационные материалы, содержащие информацию об участнике конкурса и практике.
Награждение победителей и финалистов Конкурса состоится 14 февраля 2018 года на площадке Всероссийского форума «Наставник» (Москва, ВДНХ, пав. 75).
Дополнительная информация о форуме и конкурсе на сайте Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ): http://asi.ru/nastavniki.
Контактное лицо от Агентства стратегических инициатив – Игорь Карачин, директор по коммуникациям, тел. 8(925)8041671, e-mail: io.karachin@asi.ru, контактное лицо по вопросам регистрации на форум: Анна Кушнарева, руководитель проекта департамента по коммуникациям, e-mail: ap.kushnareva@asi.ru, тел. 8(916)7995819. Контактное лицо по участию в конкурсе: Татьяна Головина, руководитель департамента регионального развития, e-mail: ts.golovina@asi.ru, тел. 89260155395, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 января 2018 22:56
Температура воздуха ночью -11-16°, днем -7-12°, местами гололедица. Социум
257
30 января 2018 20:43
Большое количество вопросов до сих пор остается к конструкции подпорной стены, к элементам благоустройства. Многие считают, что реализация проекта лишила... Социум
507
30 января 2018 20:15Объявлен прием заявок на конкурс в рамках Всероссийского форума «Наставник»
Формируется делегация для участия в форуме от Самарской области. Социум
212
Здравоохранение
30 января 2018 11:44
Выездные приёмы проходят в Автограде регулярно. Здравоохранение
198
30 января 2018 10:57
Врачи отслеживали биологическую активность добровольцев на протяжении двух недель. Здравоохранение
255
29 января 2018 09:38
В частности, речь идёт о провинциях Артвин, Ризе и Трабзон. Здравоохранение
243
Новости медицины
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
266
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
293
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
278
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
618
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1301
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
324
Образование
30 января 2018 14:18
Всего было подано около 600 заявок, из 23 регионов РФ отобрано для защиты 198 работ, авторы которых приезжают в Самару. На чтения также приедет делегация из Армении, а... Образование
167
30 января 2018 11:14
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс придет свыше 36,8 тысячи детей по всей Самарской области. Образование
319
29 января 2018 23:25
Ведомство считает, что ежегодно выпускается большое число юристов и экономистов, которые потом не могут найти работу. Образование
456
Культура
30 января 2018 13:03
Художественным руководителем фестиваля является Сергей Войтенко. Культура
185
30 января 2018 11:20
Ребят-гостей ждет интересная игровая и конкурсная программа. Культура
209
30 января 2018 10:47
Вход на все мероприятия свободный. Культура
174
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
150
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
536
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
529
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
239
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
280
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1611
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
519
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
517
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6998
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3309
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1925
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2364
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2243
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1880
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3500
Мероприятия
В Самаре состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летнему юбилею татарского поэта Гакиля Сагирова
В День полного освобождения Ленинграда от блокады «Молодежка ОНФ» в Самарской области провела акцию «Открытка памяти»