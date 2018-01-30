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Новости /  Общество /  Социум  

Объявлен прием заявок на конкурс в рамках Всероссийского форума «Наставник»

30 января 2018 20:15
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Формируется делегация для участия в форуме от Самарской области.
С 13 по 15 февраля 2018 года в Москве на площадке ВДНХ (пав.75) состоится Всероссийский форум «Наставник», в рамках которого будут подведены итоги конкурса «Лучшие практики наставничества».

Форум проводится с целью развития движения наставничества, а также сбора лучших практик наставничества для их дальнейшего внедрения в регионах России.

В работе форума примут участие представители всех 85 субъектов Российской Федерации, крупнейших государственных корпораций, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, члены профессиональных ассоциаций, лидеры проектов и студенты профильных университетов.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

Формируется делегация для участия в форуме от Самарской области.

Информация о конкурсе «Наставничество»

Цель Конкурса - развертывание движения наставничества и тиражирование практик наставничества и менторинга в Российской Федерации, повышение социального статуса наставника, признание роли, места в обществе и возможности его системного поощрения.

Задачей Конкурса является поиск готовых к тиражированию и внедрению успешных решений, а также представление их в широком формате на региональном и федеральном уровне.

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 16 января по 1 февраля 2018 года по 5-ти номинациям:

«Наставничество на производстве» - практики наставничества, связанные с профессиональным и карьерным развитием, передачей знаний и навыков, адаптацией к рабочему месту, коллективу, производственной среде, погружением в неписанные законы профессий, компаний и отраслей. Также практики наставничества для учащихся, которые проходят практику на предприятии без отрыва от учебы для дальнейшей профессиональной и социальной адаптации;

«Наставничество в бизнесе и предпринимательстве»- практики взаимодействия опытных состоявшихся предпринимателей, компаний с начинающими предпринимателями, предполагающие передачу навыков, знаний и опыта, преодоления психологических барьеров, обсуждения типичных затруднений, возникающих у предпринимателей, и осуществляемые с целью развития бизнеса наставляемого;

«Наставничество в социальной сфере»- практики решения социальных проблем, помощи людям в трудной жизненной ситуации, в том числе с использованием добровольческих ресурсов, а также практики профессиональной навигации;

«Наставничество в образовании и кружковом движении» - практики управления траекторией развития детей и подростков, уровнем мотивации и творческой активности, побуждением к поиску уникальных решений. Наставничество как способ вдохновить на новое дело и участие в его реализации от планирования до замещения дефицитных компетенций в команде инициаторов;

«Дети учат детей» - практики наставничества детьми до 18 лет, с использованием интернет технологий, в том числе практики наставничества, действующие в кружковом движении и онлайн-среде.

Дополнительно учреждены 2 персональные номинации:

Гран-При «Наставник года» - для подвижников наставничества, выпустивших несколько поколений молодых профессионалов; «Руководитель года» - руководитель предприятия (более 5000 сотрудников), лично принимающий участие в наставничестве.

Этапы проведения конкурса

16 января - 1 февраля 2018 года: прием заявок.

22 января - 9 февраля 2018 года: заочное рассмотрение практик, прошедших техническую экспертизу по каждой номинации, формирование шорт-листа номинантов конкурса.

До 13 февраля 2018 года: заседание экспертного совета конкурса - очная презентация практик, вошедших в шорт-лист по каждой номинации в формате свободного выступления.

14 февраля 2018 года: награждение победителей и финалистов конкурса в каждой номинации, а также в личных номинациях на площадке Всероссийского форума «Наставник» (Москва, ВДНХ, пав. 75).

Критерии оценки практик, представленных в 5 основных номинациях:

Возможность тиражирования практики - практика носит универсальный характер и может быть применена на других территориях, организациях, командах. Она не привязана к конкретным носителям практики, компетенции и организационные схемы могут быть переданы другим субъектам.

Возможность масштабирования практики - в практике может быть увеличено количество участников без изменения качества результата.

Методическое обеспечение практики - наличие методических и нормативных документов, описывающих практику в организации/проекте

Результативность практики - наличие критериев эффективности практики и результатов измерения эффективности. 

Уникальность практики - наличие уникальных элементов практики, которые выделяют ее среди других практик в треке.

И призовой фонд. Победители конкурса в каждой номинации получат:

1 место - 300 тыс. рублей
место - 200 тыс. рублей
место - 100 тыс. рублей

К участию в Конкурсе допускаются физические лица - носители практик наставничества. Заявки на Конкурс могут быть поданы как самим наставником, так и другим физическим или юридическим лицом, представляющим его интересы. Чтобы подать заявку на конкурс необходимо заполнить анкету и предоставить документы и презентационные материалы, содержащие информацию об участнике конкурса и практике.

Награждение победителей и финалистов Конкурса состоится 14 февраля 2018 года на площадке Всероссийского форума «Наставник» (Москва, ВДНХ, пав. 75). 

Дополнительная информация о форуме и конкурсе на сайте Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ): http://asi.ru/nastavniki.

Контактное лицо от Агентства стратегических инициатив – Игорь Карачин, директор по коммуникациям, тел. 8(925)8041671, e-mail: io.karachin@asi.ru, контактное лицо по вопросам регистрации на форум: Анна Кушнарева, руководитель проекта департамента по коммуникациям, e-mail: ap.kushnareva@asi.ru, тел. 8(916)7995819. Контактное лицо по участию в конкурсе: Татьяна Головина, руководитель департамента регионального развития, e-mail: ts.golovina@asi.ru, тел. 89260155395, сообщает пресс-служба облправительства.



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