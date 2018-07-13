Объявлен прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе - детство»
13 июля 2018 14:17
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В состав оргкомитета конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» входят представители Фонда поддержки детей, Союза журналистов России и партнеров, представители Государственной Думы, Совета Федерации, федеральных и региональных министерств и
ведомств, Общественной палаты, НКО и эксперты в области защиты детства.
Цель конкурса – поощрение журналистов, освещающих проблемы детского и семейного неблагополучия, судьбы детей-сирот, детей с особенностями развития и подростков, находящихся в конфликте с законом.
В текущем году конкурс пройдет в два тура – региональный и федеральный. В первом туре могут принять участие материалы, размещенные в региональных и муниципальных СМИ. Определять лучшие материалы будут региональные организационные комитеты.
В федеральном туре конкурса примут участие лучшие материалы, отобранные региональными оргкомитетами, а также материалы, размещенные в федеральных СМИ (более подробная информация в разделах 5 и 6 Положения о конкурсе).
В конкурсе предусмотрены 3 основные номинации:
·Планета «Семья»
В номинации оцениваются материалы, посвященные лучшим практикам поддержки семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству детей-сирот, успешному опыту приемных семей.
·Дорогой безграничных возможностей
В этой номинации принимаются материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей.
·Работа над ошибками
Материалы, рассказывающие об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.
Помимо основных, организаторы конкурса и члены федерального оргкомитета учредили 7 специальных номинаций:
·11 цифр доверия
Материалы, посвященные работе Общероссийского детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122;
·Я – родитель
Материалы, посвященные ответственному родительству и отказу от жестокого обращения с детьми;
· Жизнь замечательных семей
Материалы, освещающие итоги Всероссийского конкурса «Семья года» - 2017, участников, проведение регионального и федерального этапов, победителей конкурса «Семья года» 2018 года;
·Территория детства
Материалы, рассказывающие о событиях и мероприятиях конкурса городов «Город – территория детства» 2018 года;
· Добровольцы - детям
Материалы, посвященные деятельности добровольцев, оказывающих помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям в конфликте с законом, в том числе материалы, посвященные событиям и мероприятиям Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 2018 года;
·К движению без ограничений
Материалы, посвященные реализации партнерского проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компании Киа Моторс РУС, работе автогородков и автоклассов для детей с ограниченными возможностями здоровья, открытых в рамках проекта.
·Опережая время
Материалы, посвященные уникальным инновационным подходам к решению проблем семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуемым НКО (некоммерческими организациями).
На конкурс приглашаются авторы, чьи материалы размещены в средствах массовой информации (печатные издания, интернет-СМИ, теле- и радиокомпаний) в период с 1 октября 2017 года по 1 сентября 2018 года. К участию в конкурсе также принимаются материалы, созданные юными журналистами в возрасте 13 – 17 лет.
Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится в конце ноября 2018 года. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве, в Центральном Доме журналиста.
Более подробно о IX Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство», правилах участия и требованиях к оформлению электронного пакета документов можно узнать из Положения о конкурсе на сайте, передает пресс-служба облправительства.
Фото: fond-detyam.ru
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