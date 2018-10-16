Объявлен конкурс на разработку символа Дня Единства в губернии

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Конкурс проводится с целью популяризации и привлечения внимания к празднику День народного единства, патриотического воспитания молодежи, создания местного символа Единства и дружбы народов, населяющих область. Участником Конкурса может быть человек, достигший 18 лет, проживающий на территории Самарской области. Информация о конкурсе и Положение размещается на сайте www.kp.ru и в социальных сетях организаторов.Для участия в конкурсе необходимо с 15 октября 2018 года загрузить в специальную форму на сайте kp.ru логотип – графическое изображение символа Единства народов Самарской области в форматах JPG и CDR и письменным обоснованием выбора визуализации, цветов, скрытых смыслов. С 15 октября по 2 ноября 2018 года за все загруженные работы будут голосовать читатели сайта. Победителем становится участник, за работу которого к 2 ноября 2018 года будет отдано наибольшее количество голосов посетителей сайта.Призерами конкурса становятся два участника, работы которых стали вторыми и третьими в рейтинге участников по количеству голосов. Призеры конкурса получают поощрительные призы – графические планшеты. Победитель конкурса получает главный приз – планшет IPAD.Подведение итогов и опубликование результатов конкурса – не позднее 2 ноября 2018 года на сайте www.kp.ru .Пять шагов к победе:1. Придумайте и нарисуйте символ, логотип и графическое изображние.2. Пропишите объяснительную записку к символу.3. Отправьте работу и приложения к ней на kpsamara@phkp.ru .4. Голосуйте сами и приглашайте голосовать друзей за лучший эскиз.5. Получайте призы на праздновании Дня Единства в России 4 ноября, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети