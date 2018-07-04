Объявлен Всероссийский конкурс «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации»

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Одна из целей конкурса повысить внимание работодателей к созданию в трудовых коллективах условий для занятий физической культурой и спортом. Вовлечь тренерский состав в популяризацию занятий спортом по месту учебы, работы.Номинации Конкурса:— «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни в государственных организациях»,— «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни в коммерческих организациях»,— «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни в некоммерческих организаций»,— «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни в Высших учебных заведениях (вузах)»Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, предварительно ознакомившись с Положением Конкурса http://www.oprf.ru/1449/2133/2150/2568.Все вопросы можно направлять на электронную почту: ZOZH@oprf.ru.Телефон для справок: 8-985-388-12-49, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации