Я нашел ошибку
Главные новости: 
В этот вечер на стадионе «Самара Арена» встречались сборные РФ и Уругвая.
В Струковском парке Самары, на территории смежной с фан-зоной, произошла поножовщина
Больнице, которая обслуживает 1300 человек в смену, жизненно необходимы дополнительные площади.
Дмитрий Азаров оценил состояние "замороженного" здания пристроя Нефтегорский ЦРБ
На всех матчах 1/8 финала ЧМ-2018 присутствовали 397 тысяч 690 человек, в среднем, 49 тысяч 711 зрителей за матч.
Самара вошла в топ-5 городов по посещаемости матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Многие вопросы на встрече касались развития села и системы регионального АПК.
Глава региона жителям Нефтегорского района: "В отчётах, которые мне подготовили, и половины не было из того, что я сегодня услышал"
За все эти нарушения ваш автомобиль может быть помещен на специализированную штраф стоянку! Поэтому, лучше крутить головой на 360 градусов и возить с собой рулетку.
Смотри, где стоишь, или топ 5 самых распространенных нарушений правил парковки
И в последнее время появилось много мошенников, которые выманивают у людей деньги, пользуясь их неграмотностью или невнимательностью при работе в Интернете.
Как действуют интернет-мошенники
Одна из целей конкурса повысить внимание работодателей к созданию в трудовых коллективах условий для занятий физической культурой и спортом. Вовлечь тренерский состав в популяризацию занятий спортом по месту учебы, работы.
Объявлен Всероссийский конкурс «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации»
Где есть все необходимое оборудование и имущество: жилеты, круги, мегафоны, рации и прочее. Регулярно спасатели дают объявления и предупреждают отдыхающих о мерах безопасности, в том числе на английском и испанском языках.
На самарских пляжах работают 13 спасательных постов
сегодня  Среда, 4 июля, 20:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/07:
USD 63.22
0.08
EUR 73.7
0.23
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Объявлен Всероссийский конкурс «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации»

4 июля 2018 17:49
132
Одна из целей конкурса повысить внимание работодателей к созданию в трудовых коллективах условий для занятий физической культурой и спортом. Вовлечь тренерский состав в популяризацию занятий спортом по месту учебы, работы.
Общественная палата Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс по продвижению лучших практик, направленных популяризацию здорового образа жизни.

Одна из целей конкурса повысить внимание работодателей к созданию в трудовых коллективах условий для занятий физической культурой и спортом. Вовлечь тренерский состав в популяризацию занятий спортом по месту учебы, работы.

Номинации Конкурса:

— «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни в государственных организациях»,
— «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни в коммерческих организациях»,
— «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни в некоммерческих организаций»,
— «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни в Высших учебных заведениях (вузах)»

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, предварительно ознакомившись с Положением Конкурса http://www.oprf.ru/1449/2133/2150/2568.

Все вопросы можно направлять на электронную почту: ZOZH@oprf.ru.

Телефон для справок: 8-985-388-12-49, передает пресс-служба горадминистрации.




Фото:   пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 июля 2018  19:47
Больнице, которая обслуживает 1300 человек в смену, жизненно необходимы дополнительные площади.
Дмитрий Азаров оценил состояние "замороженного" здания пристроя Нефтегорский ЦРБ
Больнице, которая обслуживает 1300 человек в смену, жизненно необходимы дополнительные площади.  Социум
13
4 июля 2018  19:16
Многие вопросы на встрече касались развития села и системы регионального АПК.
Глава региона жителям Нефтегорского района: "В отчётах, которые мне подготовили, и половины не было из того, что я сегодня услышал"
Многие вопросы на встрече касались развития села и системы регионального АПК.   Социум
68
4 июля 2018  18:45
За все эти нарушения ваш автомобиль может быть помещен на специализированную штраф стоянку! Поэтому, лучше крутить головой на 360 градусов и возить с собой рулетку.
Смотри, где стоишь, или топ 5 самых распространенных нарушений правил парковки
За все эти нарушения ваш автомобиль может быть помещен на специализированную штраф стоянку! Поэтому, лучше крутить головой на 360 градусов и возить с собой... Социум
95
Весь список

Здравоохранение
4 июля 2018  10:17
В Самаре офицер Росгвардии оказала помощь потерявшему сознание мужчине
В Самаре офицер Росгвардии оказала помощь потерявшему сознание мужчине
У него была травматическая кома. Здравоохранение
188
3 июля 2018  15:38
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Специалисты больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Тольятти
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.   Здравоохранение
222
3 июля 2018  10:58
В Самаре проводятся уникальные операции на позвоночнике
В Самаре проводятся уникальные операции на позвоночнике
Уже на следующий день после артропластики пациент встает и ходит. Здравоохранение
266
Весь список
Новости медицины
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
165
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
225
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
216
Весь список
Туризм
2 июля 2018  10:54
Перелеты за границу подорожали на 14 %
Перелеты за границу подорожали на 14%
Названо самое популярное направление. Туризм
257
2 июля 2018  09:00
Медведев предложил компенсировать затраты иностранных туристов на путёвки в Россию
Медведев предложил компенсировать затраты иностранных туристов на путёвки в Россию
Таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток. Туризм
414
30 июня 2018  09:36
Натали Турс» отменила чартерные программы
Натали Турс» отменила чартерные программы
Туроператор объяснил свое решение низкими финансовыми показателями чартеров, на которые сейчас приходится 20–30% от общего числа программ компании. Туризм
405
Весь список
Образование
3 июля 2018  17:03
Александр Хинштейн отметил важность Самарского политеха для развития региона.
Александр Хинштейн наградил лучших выпускников СамГТУ
 Александр Хинштейн отметил важность Самарского политеха для развития региона.  Образование
282
3 июля 2018  14:09
Светлана Бакулина рассказала о первых результатах.
В Самарской области завершился основной период сдачи ЕГЭ
Светлана Бакулина рассказала о первых результатах.  Образование
384
2 июля 2018  20:33
Ректору СГИК Эллеоноре Куруленко присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
Ректору СГИК Эллеоноре Куруленко присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
  Образование
373
Весь список

Культура
4 июля 2018  12:59
Музей Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя
Музей Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя
В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут многолетние супружеские пары. Культура
250
4 июля 2018  09:47
Творческая встреча с поэтом и бардом Виктором Володиным пройдет в Самаре
Творческая встреча с поэтом и бардом Виктором Володиным пройдет в Самаре
Она состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
170
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
230
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
779
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1066
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1027
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
230
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1695
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2129
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
772
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
868
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
259
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2306
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1413
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2609
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
154
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
527
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
817
Весь список

Мероприятия
Пожилых пациентов в Тольятти осмотрит гериатрическая бригада областного госпиталя для ветеранов войн
В Самаре на Форуме гражданского актива представят Губернаторский проект «СОдействие»
Специалисты больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Тольятти
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда