Объявлен Топ-10 самых востребованных легковушек по числу продаж в Поволжье за 2017 год
20 января 2018 14:43
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Самой популярной в Поволжье моделью легковушки стала Lada Granta, было продано порядка 40 600 машин (на 7.3% больше, чем годом ранее). На втором месте рейтинга по числу продаж Lada Vesta с результатом в 30 100 сделок, это на 50.8% больше, чем в позапрошлом году. Рост популярности «Весты» в нашем регионе также обогнал общероссийские показатели. На третьей позиции рейтинга Kia Rio, самый популярный легковой автомобиль РФ прошлого года. В Поволжье показатели корейского компакта 27 800 продаж (+6.5%). На четвертом месте в таблице Huyndai Solaris с результатом 16 500 покупок (минус 1.9%), а на пятом Lada XRAY с 13 400 продажами (+82.6%).
Ещё в десятке самых востребованных моделей нашего региона:
Hyundai Creta,
Renault Duster,
Chevrolet Niva,
Renault Sandero,
Lada Kalina.
Общероссийский рейтинг моделей по числу продаж в прошлом году был опубликован ранее. А в конце декабря стал известен Топ-10 самых востребованных легковушек Самары, по данным статистики за 11 месяцев прошлого года. Также был составлен предварительный рейтинг автомобильных брендов по числу проданных машин, сообщает samarskie-voditeli.ru.
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