Обстановка с пожарами и их последствиями на территории Самарской области
7 марта 2018 17:45
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Основными объектами пожаров явился жилой сектор, на его долю выпало 313 пожаров, что составляет 74 % от общего количества пожаров, на транспортные средства приходится 13 % пожаров, на неэксплуатируемые здания приходится 4 % пожаров, на производственные объекты приходится 1,4 % пожаров, на предприятия торговли приходится 1,2 % от всех пожаров. Наибольшее количество пожаров в неэксплуатируемых зданиях (15) зарегистрировано в городском округе Жигулевск.
К основным причинам пожаров следует отнести нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 38 %, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и печного оборудования 23 %, неосторожное обращение с огнем 19 %, поджог 11 % и нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств 6 %.
Наибольшее количество погибших и травмированных зарегистрировано на пожарах, произошедших в следствие неосторожного обращения с огнем, в результате поджога погибло 4 человека, в том числе 3 детей.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ - НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Зачастую пожары возникают из-за использования самодельных приборов низкого качества или же вообще неисправных. Нарушая правила пожарной безопасности, на них также сушат белье, что часто приводит к возгоранию. Некоторые «электропечи» являются мощнейшими потребителями электроэнергии. Электросеть не выдерживает высокую нагрузку и провода нагреваются до самовозгорания. Также не стоит забывать, что спящего или пьяного человека пожар может застичь врасплох, а зарешеченные окна и забитые запасные выходы могут превратить дом в смертельную ловушку. Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Хотя подобные нагреватели и считаются наименее опасными, необходимо знать, что при утечке масла нагреватель может взорваться, особенно когда он работает длительное время без отключения. А где взрыв, там и пожар. Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть. При эксплуатации печи не храните возле нее сгораемые материалы и предметы.
Печь необходимо топить с закрытой дверцей, а дрова для топки должны соответствовать размеру топливника. Не менее опасной может стать сажа, которая скапливается в дымоходах, поэтому очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода. Перед печью обязательно должен быть предтопочный лист размером не менее 50х70 см, при этом стоит помнить, что складирование горючих материалов и дров на предтопочном листе не допускается. Ни в коем случае нельзя разжигать печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и пр.), а золу, которую вы выгребаете из топки, необходимо утилизировать в безопасное место.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не оставляйте включенные электрические приборы и печи без присмотра или на попечение пожилых и малолетних детей! Соблюдение этих правил поможет вам избежать пожара и сберечь свое имущество, здоровье и жизнь своих близких.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.
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