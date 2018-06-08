Общежития СГЭУ оккупировал «целый полк ДПС»

А в общежитиях Самарского государственного экономического университета размещен, как выразился сотрудник вуза, который предпочел остаться неназванным, «целый полк ДПС». В СГЭУ должны были заселиться 460 сотрудников МВД.Из-за размещения силовиков в экономическом университете был смещен график обучения. Так, с 1 мая студенты с первого по третий курс уже вышли на каникулы. Обучение продолжается только у выпускных курсов. «Они защищают выпускные работы. Но их в процентном отношении не так уж и много. У кого возникали проблемы с общежитием, университет обеспечивал», — рассказал источник «СО».