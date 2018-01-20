Общественный транспорт на Московском шоссе и Ново-Садовой, где будет установлена АСУДД, получит преимущество

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Но реализована данная идея будет на втором этапе. Также преимущество будет предоставлено машинам экстренных служб. На эти машины будут установлены датчики.В систему АСДД выходит 55 перекрестов. Для работы этой системы на Московском шоссе уже установлены информационные табло. К системе подключат 300 светофоров, установленных на Московском шоссе и Ново-Садовой. Но для начала данные со всех светофоров необходимо внести в систему. На это потребуется два месяца. Таким образом, система в полную мощность начнет работать ориентировочно через 2-3 месяца.