Общественный совет приглашает детей и их родители на консультации по вопросам правовой помощи семье

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На интересующие вас вопросы ответят сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники управления по делам миграции, общественники и адвокаты. Специалисты дадут необходимые разъяснения по вопросам, касающимся правовых аспектов регулирования детско-родительских и семейных отношений. Окажут юридическую и практическую помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.Всех заинтересованных приглашают по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.46. (Культурный центр ГУВД по Самарской области, Дзержинка).Свои вопросы можно будет так же задать по телефону: 278 28 05, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.