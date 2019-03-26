Общественный совет при УМВД Тольятти присоединился к акции «Возродим библиотеку!»
26 марта 2019 21:45
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Общественный совет при УМВД Тольятти не в первый раз, что называется «всем миром», помогает восстанавливать утраченный книжный фонд Веденской библиотеки. Первые посылки с книгами от сотрудников тольяттинского гарнизона полиции и общественников переданы в населенный пункт Ведено Чеченской Республики еще в 2015 году. Тогда документальный фильм ТРК «Губерния» о восстановлении утраченного культурного наследия – «Книги, опалённые войной», не оставили равнодушными ни одного жителя губернии. Вот и теперь представители Общественного совета при Управлении МВД России по г.Тольятти присоединились к акции ГУ МВД России по Самарской области "Возродим библиотеку". Передавая книги, председатель Общественного совета Владимир Гусев отметил: «Очень важно с детства прививать любовь к книге. Надеемся, что переданные книги помогут лучше узнать и понять исторические факты необходимые для глубокого познания российской культуры. Россия многонациональна по составу, но у нас общий великий русский язык, общая земля, общая духовная культура».
Напоминаем, каждый житель самарского региона может принять участие в акции «Возродим библиотеку»: организации, частные предприниматели, представители творческой интеллигенции, преподаватели, студенты, учащиеся и все жители региона.
Для передачи в фонд Веденской библиотеки можно принести книги (не в ветхом состоянии) любого жанра и переплета, кроме религиозного содержания в Культурный центр при ГУ МВД России по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 46 (можно оставлять на вахте).
Жителей губернии, изъявивших желание участвовать в акции, но не имеющих возможности транспортировать печатную продукцию, просьба обращаться по телефонам: +7 (846) 278-13-39, сот. 8-999-701-02-33, 8-999-701-00-44.
В Тольятти сбор книг в рамках акции «Возродим библиотеку!» будет проходить до 30 апреля на площадках детских библиотек. Адреса и режим работы библиотек указаны на сайте, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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