Общественники региона рассказали школьникам об укреплении межнациональных отношений

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27 февраля 2019 года в рамках всероссийского конкурса «Мы вместе» в школе № 35 г.о. Самара прошла встреча «Мы разные, но мы вместе». Участниками мероприятия стали школьники, студенты высших учебных заведений и родители.Во время встречи обсуждались такие темы, как межнациональные отношения, а также культура семьи и взаимоотношения отцов и детей у разных народов.В качестве почётных гостей были приглашены адвокат, член Общественной палаты Самарской области, председатель общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области» Ширван Керимов; главный библиограф Самарской областной научной библиотеки, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор десятков книг по краеведению, член Правления украинского культурного центра «Проминь» Александр Завальный; главный дирижер муниципального духового оркестра г.о. Самара, председатель еврейскойнационально-культурной автономии Марк Коган; ветеран труда, руководитель Чеченской диаспоры Чапай Хациев.В рамках встречи работали дискуссионные площадки, направленные на воспитание толерантности подрастающего поколения, укрепление межнациональной дружбы и формирование единого пространства межкультурного взаимодействия. Мероприятие состоялось при поддержке департамента по связям с общественностью Администрации Губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.