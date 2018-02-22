Общественная палата попросила Минздрав не дискриминировать колбасу

199

По мнению Минздрава, стратегия должна сократить потребление гражданами «вредных» продуктов питания (сладкого, жирного, соленого), алкоголя, снизить число курильщиков и, как следствие, бороться с распространением неинфекционных заболеваний. В частности, предлагается ограничивать рекламу таких продуктов, маркировать их, значительно повысить акцизы на алкоголь и сигареты, ввести акцизы на газировку и т.д.В письме Общественной палаты в правительство подчеркивается, что формирование ЗОЖ в части здорового питания не должно сопровождаться «дискриминацией» отдельных пищевых продуктов (колбасы, сладкого, соленого и т.д.). «Деление продуктов на здоровые и вредные некорректно, так как при умеренном потреблении любой продукт может стать частью сбалансированного питания», — указывают члены палаты. Они уверены, что акцент надо делать не на ограничениях, а на популяризации здорового питания.Способствовать увеличению количества высококачественных продуктов для здорового питания поможет саморегулирование рынка, полагают эксперты Общественной палаты. «Например, в последние два года уже происходит снижение содержания сахара, жиров и соли в рецептуре продуктов, и этот процесс будет продолжен», — отмечают в палате.В итоге Общественная палата предложила Минздраву доработать стратегию, отказавшись от применения ограничительных, запретительных и налоговых мер к отдельным продуктам питания. Она также рекомендовала правительству создать для обсуждения документа межведомственную рабочую группу с привлечением представителей заинтересованных ведомств, бизнес-объединений, научного и экспертного сообщества.Минздрав не ответил на запрос РБК.