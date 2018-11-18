Общественная палата обсудит возможность перехода на летнее время
18 ноября 2018 00:00
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— В Общественной палате РФ обсудят вопрос перехода на летнее время в России на сезонной или постоянной основе, — говорится в сообщении.
Круглый стол по этому вопросу пройдёт 19 ноября. Общественники также обсудят влияние летнего и зимнего времени на качество жизни человека и поиск оптимальных подходов к решению проблемы установления благоприятной системы исчисления времени.
21 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе на зимнее время, который состоялся 26 октября 2014 года. После этого из регионов стали поступать жалобы на недостаток солнечного света по вечерам. В настоящее время среди экспертов мирового сообщества нет единого мнения относительно экономии энергетических ресурсов при переходе на летнее время.
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