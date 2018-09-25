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Новости /  Общество /  Социум  

Общественная палата Самарской области отметила 10-летний юбилей

25 сентября 2018 20:41
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Сегодня в составе палаты функционирует 11 профильных комиссий. Вместе их участники делают все, чтобы жители региона становились активными участниками событий и процессов, происходящих в жизни губернии.
Во вторник, 25 сентября, в Международном институте рынка состоялась научно-практическая конференция, посвященная 10-летию работы Общественной палаты Самарской области. В мероприятии приняли участие члены палаты всех четырех созывов, Губернатор Дмитрий Азаров, эксперты, представители исполнительной и законодательной власти.

Первое заседание коллегиального органа состоялось 16 сентября 2008 года. «В нашем регионе всегда была масса общественных организаций. Поэтому выбрать членов палаты было делом нелегким – очень много было инициативных и достойных людей, готовых заниматься общественным контролем, – вспоминает Виктор Часовских. – Мы начинали с просветительской работы. Объясняли людям, как защищать свои права в сфере строительства и ЖКХ, рассказывали о новых законодательных инициативах». Сегодня в составе палаты функционирует 11 профильных комиссий. Вместе их участники организуют общественные и благотворительные акции, проводят экспертизу законов и других нормативно-правовых актов, поддерживают работу НКО – делают все, чтобы жители региона становились активными участниками событий и процессов, происходящих в жизни губернии.

Важную роль коллегиального органа отметил и Губернатор Самарской области. «За годы своей работы общественная палата завоевала серьезный авторитет у власти. Я думаю, в дальнейшем это влияние будет только расти. Без мнения общественников никакие значимые для региона решения приниматься не должны», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он отметил, что все 10 лет палата осуществляет обратную связь между властью и населением региона, что позволяет решать накопившиеся проблемы более эффективно. «Я знаю, что каждое обращение членов палаты основывается на мнении граждан, поэтому находит серьезную проработку во властных структурах»,– отметил руководитель области.

Отдельно Губернатор поблагодарил общественников за помощь в формировании стратегии лидерства: «Ваше небезразличное отношение к будущему областисформировало целые разделы этой стратегии как вдумчивые проработанные документы, на которых должна основывать свою деятельность, в том числе и региональная власть».

Дмитрий Азаров также подчеркнул, что палата на системном уровне координирует работу общественных советов при органах федеральной и региональной власти. Кроме того, по инициативе общественников были созданы советы в каждом из муниципалитетов региона – сегодня они успешно работают, улучшая социальное самочувствие местных жителей.

Также члены палаты принимали активное участие в корректировке мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. «Я уверен, совместными усилиями мы сможем создать новую справедливую систему социальной защиты в регионе. Эту работу нужно завершить уже в текущем году», – подчеркнул Губернатор.

Особого внимания заслуживает работа палаты в рамках избирательных кампаний. Напомним, силами общественников было подготовлено несколько тысяч наблюдателей, которые контролировали ход голосования на выборах Президента России и Губернатора Самарской области. Также по инициативе палаты при региональномнотариате была организована «горячая линия», куда каждый избиратель мог сообщить о замеченных им нарушениях. «По состоянию на 2017 год наша область по уровню электоральной активности находилась на 78 месте среди субъектов РФ. Благодаря вашей работе, ситуация коренным образом изменилась, люди поверили в честность и открытость выборного процесса», – отметил руководитель региона.

Итоги 10-летней работы региональной Общественной палаты подвел заместитель председателя Виктор Чумак. Он рассказал о законодательных инициативах института гражданского общества, привел примеры значимых социальных акций, напомнил и о вкладе общественников в защиту лесного фонда и сохранение исторической части Самары.

За многолетнюю и результативную работу представители Общественной палаты получили от Губернатора памятные награды. Знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью» награжден Валерий Фомичев. Знак «За труд во благо земли самарской» получили Ширван Керимов, Павел Покровский и Иван Тимофеев. Также почетное звание «Заслуженный работник ЖКХ Самарской области» было присвоено Виктору Часовских, передает пресс-служба облправительства. 
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