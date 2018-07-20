Общественная палата Крыма составила список противников присоединения полуострова к России
20 июля 2018 18:27
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«Вошедшие в «крымское досье» деятели распространяют недостоверную и разжигающую национальную вражду информацию о Крыме, становясь главными героями фейк ньюз», — говорится в сообщении на сайте палаты. Собранные материалы общественники обещают передать в правоохранительные органы.
В список, получивший название «крымское досье», вошли писатели Борис Акунин и Владимир Войнович, кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, прозаик, сатирик Виктор Шендерович, писательница Людмила Улицкая, а также телеведущая Ксения Собчак.
«Эти деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы незаконной аннексии Крыма, тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года», — указывают авторы списка. Они подчеркивают, что это «оскорбляет жителей полуострова».
В документе также говорится, что «сомнения творческих людей можно было бы понять», если бы они посетили Крым, «чтобы разобраться, что происходит в республике». Местные жители удивлены «враждебной позицией былых кумиров», отмечают составители списка.
В список также вошли политические деятели из Крыма, которые открыто заявили о своем несогласии с признанием полуострова частью России. Это украинский депутат Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), экс-премьер Крыма, бывший депутат Верховной рады Сергей Куницын, а также экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.
В досье также вошли и руководители так называемых крымских учреждений Украины. После 2014 года Киев, объявивший территорию полуострова «оккупированной территорией», объявил о создании ряда параллельных государственных структур — прокуратуры, СБУ, полиции и т.д. Кроме того, в досье включили ректора киевского Таврического национального университета Владимира Казарина и несколько украинских журналистов.
Работу над списком вела мониторинговая группа «по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму».
Экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко отказался предоставить комментарий РБК по «крымскому досье». «Я не буду комментировать действия оккупационных органов», — сказал он.
Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что «никакой пропаганде не поддавалась», а просто считает, что «нельзя красть у людей территорию». «Никого мы не оскорбляем, но мы считаем то, что произошло, — это дело противозаконное. И как бы пропаганда ни внушала, что мы враги народа и русофобы, это неправда. Я, моя семья, люди, которые меня окружают и которых я люблю, хотим себя вести порядочно, а это акт непорядочного поведения. Мне неприятно, что моя любимая, моя дорогая страна и мой любимый народ оказались в позиции поведения непорядочных людей», — сказала она в разговоре с РБК.
На опубликованное предложение приехать в Крым, чтобы «разобраться, что происходит в республике», Ахеджакова подчеркнула, что «разбираться, как прокурор или следователь, не намерена».
Писатель Владимир Войнович заявил, что всегда уважал мнение крымчан, но действия российских властей при проведении референдума назвал противоречащими международному праву и соглашениям. «Один из моих предков был командующим Черноморским флотом, между прочим, и участвовал в завоевании Крыма. В Керчи похоронены мои родители. Поэтому Крым мне не чужая земля. Но вот на людей, включающих меня в подобные списки, мне плевать. Это злопатриотизм, даже идиотизм», — сказал Войнович.
По словам драматурга, влияние России на международной площадке значительно, и можно было развивать полуостров в сфере образования и культуры для проживающих на территории россиян и без присоединения Крыма в свой состав. «Если считали, что украинская власть плохо управлялась, то могли просто помочь», — считает писатель.
В разговоре с РБК о включении себя и других деятелей культуры в «крымское досье» актер Михаил Ефремов заявил: «Ну и в другие [списки] входят, не впервой». «Да никак [не отношусь ко включению в досье], что я к этому относиться как-то буду», — отметил он.
Писательница Людмила Улицкая рассказала РБК, что присоединение Крыма к России произошло в 1783 году, и в древние годы сотни разных народов и государств существовали на этой земле. «Насколько я могу судить, послевоенные российские власти мало заботились о сохранении Крыма, такими же плохими хозяевами были и украинцы. Самое печальное, что и вернувшиеся из ссылки татары тоже оказались варварами в отношении к своей земли — я имела возможность наблюдать это своими глазами. Политические мотивы оказываются всегда выше соображений экологических и нравственных», — подчеркнула она.
По словам Улицкой, люди, которых включают в этот «список врагов», ей хорошо известны. «Выдающиеся писатели Войнович и Акунин, великая актриса Лия Ахеджакова, любимый несколькими поколениями россиян музыкант Андрей Макаревич. Им я вполне доверяю, уважаю и ценю. Во многом мы единомышленники. А вот составителей списка не имею чести знать», — отметила она.
Фото: youtube.com
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