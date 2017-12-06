Общественная организация «Цыганская национально-культурная автономия г.о.Самара» презентует собственный официальный сайт

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Председатель организации Василий Кутенков отмечает, что всемирная паутина стала неотъемлемой частью развития общества 21 века, и «из Интернета, в частности, можно узнать много любопытных фактов о разных народах, их образе жизни, традициях, языке».Одними из интересных народов являются цыгане. Люди мирные и дружелюбные, цыгане считаются носителями древней культуры. Как идругие народы, цыгане не стоят на месте, а постоянно меняются, развиваются и, несмотря на некоторую замкнутость отдельных этнических групп, подвержены влиянию современной цивилизации и культуры.Общественная организация «Цыганская национально-культурная автономия г.о.Самара» презентует 11 декабря собственный официальныйсайт. Василий Кутенков рассказал, что «создание сайта поможет в решении множества проблем национального характера, а также развеет сложившиеся стереотипы о цыганском народе».Совместно со студентами-волонтерами самарских вузов была проделана большая предварительная работа. Сайт организации имеет двеособенности: помимо основной информационной функции, он будет выполнять и интерактивную. Здесь школьникам будут доступны справочные ресурсы, которые помогут им в обучении, абитуриенты и студенты смогут подать заявку в Ромский образовательный фонд на финансирование обучения в высшем учебном заведении или учреждениях среднего профессионального образования.Для тех, кто находится в поиске работы или рабочей силы автономия создала своего рода собственную биржу труда. Работодатели могут оставлять свои вакансии, а представители цыганского народа, ищущие вакантные места, – отправлять свои резюме.В рамках торжественного мероприятия пройдет яркий концерт с участием цыганских артистов. Они познакомят гостей с богатством иуникальностью цыганской культуры. Начало праздника в 17.00.Информационный портал о дружбе народов «ВСЕ МЫ – РОССИЯ!»Фото: samddn.ru