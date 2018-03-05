Общая сумма полученных в России взяток за год увеличилась в три раза
5 марта 2018 23:59
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Речь идет только о суммах, которые удалось выявить в рамках уголовных дел по ст. 290 УК РФ (получение взятки). В 2016 году этот показатель составлял 2,3 млрд руб.
Отдельно в НАК посчитали сумму взяток, которые предлагались россиянами (дача взятки, ст. 291 УК РФ). В 2017 году граждане предложили взяток почти в полтора раза меньше, чем взяли должностные лица — 4,5 млрд руб. По сравнению с 2016 годом общая сумма по выявленным фактам дачи взятки увеличилась в четыре раза. В 2016 году размер установленных взяток составлял 946,8 млн руб.
В НАК отметили, что половина установленных преступлений коррупционной направленности приходится на мелкое взяточничество. Это понятие было введено в редакции Уголовного кодекса от 2016 года. Согласно законодательству, в этот пункт включаются взятки меньше 10 тыс. руб. Максимальный срок наказания за мелкое взяточничество составляет два года лишения свободы. Однако если лицо, попавшее под ответственность по этому пункту УК, уже имело судимость по статьям коррупционной направленности, наказание может быть увеличено до четырех лет.
Почти 7 млрд руб. выявленных в 2017 году взяток — «верхушка айсберга», заявил РБК замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. «Примерно такую же сумму нашли в квартире одного только полковника МВД Дмитрия Захарченко», — отметил он. Трехкратный рост показателя он объяснил несколькими уголовными делами в отношении крупных чиновников: «В последние годы борьба перестроилась с низшего уровня на средний и высший. Появилось несколько фигурантов уголовных дел среди высокопоставленных чиновников».
По словам Шуманова, классическая взятка уже считается архаикой. «Коррупция приобрела формы оффшорных транзакций и операций с криптовалютами, конфликта интересов и трудоустройства родственников в коммерческие структуры. Настоящая борьба с коррупцией начинается здесь», — указал Шуманов.
Сумма выявленных взяток говорит только о том, насколько активно работали правоохранительные органы, отметил в беседе с РБК первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его словам, «баснословные цифры» обусловлены несколькими уголовными делами в отношении высокопоставленных чиновников.
В феврале международная антикоррупционная организация Transparency International (TI) опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции. В нем Россия набрала 29 баллов из 100 возможных и оказалась на 135-й строчке из 180 стран. Вместе с Россией на этом же уровне оказались Гондурас, Киргизия, Папуа — Новая Гвинея, Доминиканская республика и Парагвай. С 2015 года Россия потеряла в этом рейтинге 16 пунктов, откатившись вниз со 119-го места. Однако число баллов, начисленных России, за эти годы не изменились. Падение в рейтинге оказалось связано с включением новых стран и улучшением коррупционной обстановки в некоторых других. Так, с 2016 года вверх в рейтинге поднялись Иран, Украина, Казахстан и Непал.
В декабре 2017 года свою статистику по взяточничеству в мире опубликовала ООН. Общий объем взяток на Земле там оценили в в $1 трлн. А экономические потери от коррупции в ООН оценили в $2,6 трлн — сумму, эквивалентную 5% мирового ВВП.
В России в 2017 году был принят комплекс мер для борьбы с ростом коррупции. Так, в декабре 2017 года Госдума приняла в третьем чтении закон о создании реестра утративших доверие чиновников, уволенных за мздоимство. Согласно закону, реестр коррупционеров в России появился с 1 января 2018 года.
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Комментарии
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