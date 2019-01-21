Образовательный проект Panda Meetup вновь соберет в Самаре IT-разработчиков из России

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Проект Panda Meetup реализуется при поддержке Правительства Самарской области в рамках исполнения поручений Губернатора Самарской областипо созданию в регионе благоприятной образовательной среды в сфере информационных технологий и поддержке IT-кадров.С докладами выступят ведущие разработчики из таких компаний, как Промсвязьбанк (Москва), Додо пицца (Москва), СКБ Контур (Екатеринбург), ROKO Labs (Саратов). Они поделятся своим опытом внедрения IT-продуктов, принципами экспертизы, новинками разработок.Участие в образовательном проекте Panda Meetup бесплатное. Регистрация открыта до 24 января по ссылке: http://panda-meetup.ru/samara-c-net-meetup.Напомним, в 2018 году в рамках образовательного проекта Panda Meetup прошло 10 мероприятий в Самаре, Тольятти, Саратове и Пензе. Проект охватил более 950 участников.На платформе .NET разработаны множество коммерческих программ и приложений. Для создания программных продуктов платформу .NET используют такие компании, как, например, Microsoft (Visual Studio, Office 365), Dell. Российские компании тоже широко используют платформу, передает пресс-служба облправительства.