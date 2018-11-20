Образовательные учреждения Самары приглашают принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

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Конкурс проводится с 1 по 17 декабря 2018 года в три этапа по следующим номинациям: «Лучшее дошкольное образовательное учреждение», «Лучшее общеобразовательное учреждение», «Лучшее учреждение дополнительного образования детей», «Новогоднее настроение», «Новогодний хит», «Новогодняя фантазия», «Новинка года», «Совершенству нет предела», «Сказка входит в каждый дом», «Новогодняя акварель», «Магия Нового года», «Новогодняя Самара».При оценке работ будут учитываться: качество, мастерство и масштабность исполнения, творческий подход, соответствие новогодней тематике, красочность и эстетичность, использование иллюминации, светового оформления и символики года.Организатором выступает Департамент образования Администрации городского округа Самара. В состав жюри также войдут представители образовательных учреждений отрасли «Образование», администраций внутригородских районов городского округа Самара. Дополнительная информация по телефону: 333-07-74, передает пресс-служба администрации Самары.